Aslı Enver Babil dizisi itirafı

Dünyada 6 milyon kişiyi etkileyen corona virüsü nedeniyle tüm setler iptal edilince, oyuncular da kendilerini evlerinde karantinaya aldı. Bu isimlerden biri de Aslı Enver…. Babil setinin iptal edilmesi ardından ev karantinasına giren oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizi setini ne kadar özlediğini anlattı ve “Evet evet ben de özledim” notunu düştü.