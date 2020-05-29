Dünyada 6 milyon kişiyi etkileyen corona virüsü nedeniyle tüm setler iptal edilince, oyuncular da kendilerini evlerinde karantinaya aldı. Bu isimlerden biri de Aslı Enver…. Babil setinin iptal edilmesi ardından ev karantinasına giren oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizi setini ne kadar özlediğini anlattı ve “Evet evet ben de özledim” notunu düştü.
Aslı Enver Babil dizisi itirafı
Aslı Enver, corona virüsü nedeniyle ara verilen Babil dizisini çok özlediğini sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile dile getirdi...
29 Mayıs 2020 Cuma 15:52