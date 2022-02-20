Aslı Enver Aradığı Aşkı Sosyetik İş Adamında Buldu! Önder Öztarhan İle Yazın Nikah Masasına Oturacak
Aslı Enver, kısa bir süre önce iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Aslı Enver'in bir süredir aşk yaşadığı iş adamı Önder Özdemir ile yazın nikah masasına oturacak.
Birkaç aydır birlikte oldukları öğrenilen Aslı Enver ile Önder Öztarhan cephesinden haberler gelmeye devam ediyor. İki aydır birlikte yaşadıkları konuşulan Aslı Enver ile Önder Öztarhan, son olarak flaş bir karar aldı. İddialara göre 49 yaşındaki iş adamı, neredeyse tüm aile üyeleriyle tanıştığı 37 yaşındaki güzel oyuncuya "Hemen evlenelim" teklifinde bulundu.
Aslı Enver, Öztarhan tarafından gelen evlilik teklifine sıcak baktığı iddia edildi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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