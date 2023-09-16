  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Asena Almanya'ya dönüyor

Asena Almanya'ya dönüyor

Yayınlanma:
Asena Almanya'ya dönüyor
Türkiye’nin başarılı oryantallerinden Asena, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Türkiye’nin başarılı oryantallerinden Asena, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Yakın arkadaşlarıyla birlikte geldiği AVM’de uzun bir alışveriş turuna çıkan Asena, alışverişin ardından meydan katında bulunan bir restoranda yemek yiyip uzunca sohbet etti.

Eğlenceli ve keyifli halleriyle dikkat çeken Asena, ‘’gezmeye geldik, birkaç gün daha buradayım sonra tekrar Almanya'ya döneceğim’’ dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Linet'e nazar değdi
Linet'e nazar değdi
Ece Erken, oğlu Eymen ile birlikte
Ece Erken, oğlu Eymen ile birlikte
Mahsun Kırmızıgül, hem iş hem alışveriş
Mahsun Kırmızıgül, hem iş hem alışveriş
Gökçe Bahadır alışveriş turunda
Gökçe Bahadır alışveriş turunda
Süperstar'dan süper hareket
Süperstar'dan süper hareket
Şevval Şahin annesiyle alışverişte
Şevval Şahin annesiyle alışverişte
Jessica May set yorgunluğunu attı
Jessica May set yorgunluğunu attı