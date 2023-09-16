Asena Almanya'ya dönüyor

Türkiye’nin başarılı oryantallerinden Asena, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Yakın arkadaşlarıyla birlikte geldiği AVM’de uzun bir alışveriş turuna çıkan Asena, alışverişin ardından meydan katında bulunan bir restoranda yemek yiyip uzunca sohbet etti.

Eğlenceli ve keyifli halleriyle dikkat çeken Asena, ‘’gezmeye geldik, birkaç gün daha buradayım sonra tekrar Almanya'ya döneceğim’’ dedi.