Arto Ve Seren Serengil Gülşen'i Yerden Yere Vurdu
Söylemezsem Olmaz yayınında Gülşen'in son şarkısı için verdiği pozlar eleştirildi. Gülşen'in açık seçik albüm kapağı Seren Serengil ve Arto şoke eden ifadelerle tepki gösterdi. Serengil pozları konuşurken şarkıcıya akilalmaz imalarda bulunarak "Amsterdam'da bir kafede masanın üstüne kötü bir dergi gördüm. İğrenç, kapaktaki kadın aynı poz sadece göğüs uçlarını kapamış. Çok çirkin artık... Çok utanç verici. Bunlar artık kocası çok geniş olmak lazım. Lolipop'taki şey yıldızı gibi derler ya şey yıldızı gibi" dedi.
MAGAZİN 11.03.2022, 10:57
Arto ise Serengil'e destek vererek "Açık ilişki mi yaşıyor acaba?" ifadelerini kullandı. Seren Serengil ise bu sırada konuşmasına devam ederek "Bunun ötesi bunun filmi. Bunun klibini düşünemiyorum" dedi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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