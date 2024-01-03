Arda Turan Hayranlarını Kırmadı

Eyüpspor’un başarılı teknik direktörü Arda Turan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan başarılı teknik direktör, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Daha sonra meydan katında bulunan Parle restoranda yemek yiyip günün yorgunluğunu atan Arda Turan, yanına gelen futbolseverlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Her zaman olduğu gibi mütevazi ve neşeli tavırlarıyla etrafına enerji olan Turan, siyahlar içindeki spor tarzını süsleyen neon ayakkabılarıyla da dikkatleri üzerine çekti.