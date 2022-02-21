Arda Kural Fazla Kilolarından Kurtuldu!
Arda Kural bibolar bozukluğu hastalığın nedeniyle aldığı kiloları hayranlarının desteğiyle vermeye başladı. Kural 2 ayda 14 kilo vererek, ekranlara döneceğini açıkladı...
MAGAZİN 21.02.2022, 15:22
Yerli Leonardo Dicaprio olarak bilenen ünlü oyuncu Arda Kural, zor zamanlarını geride bırakmaya ve ekranlara yeniden dönmek için çalışıyor. Sıkı bir diyete başlayan Kural, 2 ayda 14 kilo verdi.
Geçtiğimiz aylarda kariyeri ve özel hayatıyla yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Arda Kural, eski günlerine dönmeye çalışıyor. Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.
2 AYDA 14 KİLO!
Zorlu günleri atlatan 40 yaşındaki oyuncu, 2 ayda 14 kilo verdi. Kural, "Eski Arda olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Sosyal medyada gelen mesajlar en büyük motivasyonum" dedi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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