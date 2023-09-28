Arabesk’in Yeni Yıldız Adayı: Seccad Mehmedi

Türkiye'ye özgü, duygusal yönü yoğun Arabesk’in, en güçlü, yeni ve dikkat çeken ismi Seccad Mehmedi, herkesin bir dönemine ışık tutan klasik hale gelmiş Doldur Meyhaneci’yi yeniden yorumladı.

İlk albümü 'Mahşer' ile büyük başarılar elde eden, videolarıyla internette tıklanma rekorları kıran Seccad Mehmedi’nin ‘Doldur Meyhaneci’ şarkısı, Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sözü müziği Özkan Turgay’a düzenlemesi Caner Tepecik’e ait şarkının imaj fotoğraflarını Safa Gülsoy video klibini Kemal Başbuğ çekti.