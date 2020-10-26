Aqua Florya'dan Ünlüler Geçti

HAKAN BALTA
ARTIK SAHALARDAYIM
Galatasaray’ın eski futbolcusu Hakan Balta, önceki gün Aqua Florya AVM’de görüntülendi. Öğlen saatlerinde yalnız geldiği alışveriş merkezinde alışveriş yapan Balta, alışveriş esnasında kendisine yöneltilen soruları şöyle yanıtladı. “Tekrar takım içinde bulunduğumdan dolayı çok mutluyum. Fatih Terim ile çalışmak zor ancak bir hayli de keyifli. Bundan sonraki süreçte yeşil zeminde olacağım.” dedi.
MBAYE DİAGNE
KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN
Galatasaray’ın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne, Aqua Florya AVM’de görüntülendi. Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de marka mağazaları dolaşan Diagne, muhabirlere poz vermeyi de ihmal etmedi. Muhabirlerin sorularına cevap veren Diagne, “Sezona istediğimiz gibi başlayamadık, taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz. En kısa sürede toparlanıp, eski formumuza döneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.
DAMLA ERSUBAŞI- ZEHRA KESER
MİNİK YAVRUSU İLE PAZAR KAHVALTISI
Özel hayatı ile son dönemde magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Damla Ersubaşı, geçtiğimiz gün minik yavrusu Zehra ile Aqua Florya AVM’de görüntülendi. Anne kız baş başa pazar kahvaltısına geldiğini belirten Ersubaşı, kahvaltı sonrası alışverişe koyuldu. Alışveriş merkezinde birçok çocuk mağazasından alışveriş yapmasının ardından aracına binerek evinin yolunu tuttu.
ASLIHAN GÜNER
ÇEKİMLER TAM GAZ DEVAM
Son dönemin başarılı dizilerinden biri olan Kuzey Yıldızı'nın Ytıldız’ı Aslıhan Güner, ailesiyle birlikte önceki gün Aqua Florya AVM’de görüntülendi. Marka mağazaları gezip alışveriş yapan ünlü oyuncu, bir hayli neşeli tavırları ile dikkat çekti. Güner, “Çekimler tüm önlemler alınarak devam ediyor, umarım tüm dünya da Covid-19 salgını biter.” dedi.