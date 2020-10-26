Aqua Florya'dan Ünlüler Geçti

HAKAN BALTA

ARTIK SAHALARDAYIM

Galatasaray’ın eski futbolcusu Hakan Balta, önceki gün Aqua Florya AVM’de görüntülendi. Öğlen saatlerinde yalnız geldiği alışveriş merkezinde alışveriş yapan Balta, alışveriş esnasında kendisine yöneltilen soruları şöyle yanıtladı. “Tekrar takım içinde bulunduğumdan dolayı çok mutluyum. Fatih Terim ile çalışmak zor ancak bir hayli de keyifli. Bundan sonraki süreçte yeşil zeminde olacağım.” dedi.

MBAYE DİAGNE

KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Galatasaray’ın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne, Aqua Florya AVM’de görüntülendi. Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de marka mağazaları dolaşan Diagne, muhabirlere poz vermeyi de ihmal etmedi. Muhabirlerin sorularına cevap veren Diagne, “Sezona istediğimiz gibi başlayamadık, taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz. En kısa sürede toparlanıp, eski formumuza döneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.