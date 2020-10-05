Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
IMF'den ekonomik toparlanma için 'kamu yatırımı' vurgusu
IMF'den ekonomik toparlanma için 'kamu...
Hastaneden bugün taburcu olacağım
Hastaneden bugün taburcu olacağım
Dünya nüfusunun yüzde 10'u Kovid-19'a yakalanmış olabilir
Dünya nüfusunun yüzde 10'u Kovid-19'a...
Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi
Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi
Azerbaycan ordusu Cebrail ilinin 3 köyünü daha işgalden kurtardı
Azerbaycan ordusu Cebrail ilinin 3...

Aqua Florya'da Ünlüler Geçidi

Aqua Floryayı bu hafta sonu pek çok ünlü ziyaret etti.

Aqua Florya'da Ünlüler Geçidi
SERAY KAYA
YENİ DİZİ HEYECANI
‘Kuruluş Osman’ dizisine dahil olan Seray Kaya, önceki gün Aqua Florya AVM’de görüntülendi. Ailesiyle birlikte alışverişe gelen ve alışverişin keyfini çıkaran genç oyuncu, alışveriş turu boyunca hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yeni dizisinin heyecanını yaşayan Seray Kaya, “Çekimler çok keyifli geçiyor Mehmet Bozdağ ile çalışmak da çok eğlenceli ilk bölüm için çok heyecanlıyım” diye konuştu.  
KADİR - MARİANNA POLATÇI
DOĞUMU SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ...
‘Kardeş Payı’ dizisiyle adını duyuran genç oyuncu Kadir Polatçı, eşi Marianna ile önceki gün Aqua Florya Avm’de görüntülendi. Yakın zamanda kız çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan güzel çift, alışveriş merkezinde bir çok çocuk mağazasından alışveriş yaptı. Eşi ile beraber Meos Balık’ta baş başa romantik bir akşam yemeği yiyen Polatçı, “ Doğumu sabırsızlıkla bekliyoruz, çok heyecanlı ve mutluyuz. Allah herkese bu duyguyu nasip eder inşallah.“ diye konuştu.
YUNUS EMRE ÖZDEN
SURVİVOR YARIŞMASINDAN SONRA HAYATIMDA BİR ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ
'Survivor’ yarışmasıyla ün kazanan Yunus Emre Özden, geçtiğimiz gün Aqua Florya AVM’de görüntülendi. Akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte geldiği AVM’de objektiflere yansıyan Yunus Emre Özden, yaklaşık 2 saat alışveriş yapmasının ardından alışveriş merkezinden ayrıldı. Aracını beklediği esnada kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Özden, geçtiğimiz günlerde modellik yapmasıyla ilgili olarak; ”Daha önce de modellik yaptığımı beni tanıyan herkes biliyor zaten, geçtiğimiz günlerde Kapadokya’ya Tolga Çam’ın katalog çekimine gittim. Yalnız Survivor yarışmasından sonra hayatımda bir çok şey değişti diyebilirim.” dedi.
Anahtar Kelimeler:
Aqua FloryaYUNUS EMRE ÖZDENMARİANNA POLATÇIKADİR POLATÇI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.