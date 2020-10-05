Aqua Florya'da Ünlüler Geçidi

SERAY KAYA

YENİ DİZİ HEYECANI

‘Kuruluş Osman’ dizisine dahil olan Seray Kaya, önceki gün Aqua Florya AVM’de görüntülendi. Ailesiyle birlikte alışverişe gelen ve alışverişin keyfini çıkaran genç oyuncu, alışveriş turu boyunca hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yeni dizisinin heyecanını yaşayan Seray Kaya, “Çekimler çok keyifli geçiyor Mehmet Bozdağ ile çalışmak da çok eğlenceli ilk bölüm için çok heyecanlıyım” diye konuştu.

KADİR - MARİANNA POLATÇI

DOĞUMU SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ...

‘Kardeş Payı’ dizisiyle adını duyuran genç oyuncu Kadir Polatçı, eşi Marianna ile önceki gün Aqua Florya Avm’de görüntülendi. Yakın zamanda kız çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan güzel çift, alışveriş merkezinde bir çok çocuk mağazasından alışveriş yaptı. Eşi ile beraber Meos Balık’ta baş başa romantik bir akşam yemeği yiyen Polatçı, “ Doğumu sabırsızlıkla bekliyoruz, çok heyecanlı ve mutluyuz. Allah herkese bu duyguyu nasip eder inşallah.“ diye konuştu.

YUNUS EMRE ÖZDEN

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