ANTALYA AÇIKHAVA’DA KENAN DOĞULU RÜZGARI ESTİ

Sahnedeki enerji dolu performansı, dansları ve birbirinden başarılı şarkılarıyla müzik dünyasının tartışmasız en sevilen isimlerinden olan Kenan Doğulu, önceki akşam Antalya Açıkhava Sahnesi’ndeki efsane konserlerine bir yenisini daha ekledi. Sıcak Antalya akşamında performansıyla Açıkhava’nın muhteşem atmosferine keyif katan Doğulu, konsere katılan sevenlerini adeta mest etti.

Konserine “Bumaya” şarkısıyla başlayan pop müziğin efsane ismi, gece boyunca dillerden düşmeyen şarkılarıyla Antalyalıları dansa kaldırdı. Büyük bir heyecanla alanı dolduran dinleyiciler, Kenan Doğulu’nun enerjik sahne performansı ve muhteşem şarkılarıyla tam bir müzik şöleni yaşadı. Konserlerine büyük bir özenle hazırlanıp şıklığıyla tam not alan Kenan Doğulu, konserde “Ace Nayman” tasarımı kıyafetiyle göz kamaştırdı.

KENAN DOĞULU’DAN ZEKİ MÜREN ANISINA: “SORMA”

Kenan Doğulu konserinin ilerleyen dakikalarında Zeki Müren’in ölümünün 26. yıl dönümü vesilesiyle “Sorma” şarkısını seslendirdi. Sanat güneşi Zeki Müren’i ölüm yıl dönümünde saygı ve sevgiyle andığını belirterek sözlerine başlayan Doğulu, sahnede seslendirdiği “Sorma” şarkısıyla dinleyenlere duygusal anlar yaşattı. Kenan Doğulu, Zeki Müren’i, vefatından önce mal varlığının yarısını bağışladığı Türk Eğitim Vakfı’ndan kendisine ulaşan özel anma mektubunda yer aldığı şekilde sahnede büyük alkışlar eşliğinde konsere katılan binlerce kişiyle birlikte andı.