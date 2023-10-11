Anne Oğul Günü

Ekranların ve sahnelerin başarılı ismi Şevval Sam, önceki gün oğlu Tarık Emir Tekin ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

İkili geldikleri AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Daha sonra meydan katında bir restoranda yemek yiyen ikili, restoran çıkışı birlikte poz vermeyi tercih etti.

Gün boyu keyifli vakit geçiren anne oğul, yanına gelen sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi. ‘Yalı Çapkını’ dizisinde Kaya, rolüne can veren başarılı oyuncu Tarık Emir Tekin, ‘’her şey harika gidiyor, yaptığımız işten keyif alıyoruz’’ dedi.

Kendilerini almaya gelen araçla AVM’den ayrılan anne oğulun neşeli ve sempatik halleri dikkatlerden kaçmazken, şık stilleri ve AVM tarzları ise beğeni topladı.