Anne Kız Alışveriş Keyfi

Emel Ayaydın ve kızı Yağmur Ayaydın, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Sabah saatlerinde geldikleri AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan anne kız, alışveriş turunun ardından meydan katında bulunan bir restoranda başbaşa yemek yiyip sohbet etti. Neşeli ve keyifli halleriyle dikkat çeken anne kızın, spor tarzları ve benzer konbinleri de dikkatlerden kaçmadı.