AMAN DİKKAT EDİN ÜŞÜTMEYİN

Markalar Sokağı'nda aracından indiği esnada objektiflere takılan Esmersoy, kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. "Aman dikkat edin havalar çok soğuk üşütmeyin." diyen Esmersoy, alışveriş için Beymen mağazasını tercih etti. Markalar Sokağı'nda ki alışveriş turunun ardından alışveriş merkezine giren güzel sunucu uzun süre keyifle alışveriş yaptıktan sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Caner Erkin, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde tek başına alışveriş merkezine gelen Erkin, Markalar Sokağı'nda aracını vale noktasına teslim ettikten sonra alışverişin keyfini çıkardı. Gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz veren futbolcu, daha önce aldığı birkaç ürünü değiştirmek için geldiğini söyledi. Bu sırada yanına gelen sarı lacivertli futbol severleri de kırmayan futbolcu mesafeli gerçekleştirdikleri öz çekim sonrası alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti. Kısa sürede alışverişini tamamlayan Caner Erkin, özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

Beşiktaş Spor kulübünün genç futbolcusu Valentin Rosier, önceki gün İstinyePark'da görüntülendi. Yakın bir arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan başarılı futbolcunun ilk durağı spor mağazaları oldu. Yeni sezon ürünleri inceleyen ve alışveriş yapan Rosier, spor giyim tarzı dikkatleri üstüne çekti...