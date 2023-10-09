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Alper Kul ve Aylin Kontante Çiftinden Hupalupa'da Keyifli Kutlama: Arel'in Yeni Yaşında Mutluluk Pozları!

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Alper Kul ve Aylin Kontante Çiftinden Hupalupa'da Keyifli Kutlama: Arel'in Yeni Yaşında Mutluluk Pozları!
Mutlu bir evliliği paylaşan Alper Kul ve Aylin Kontante çifti, son günlerde Metropol İstanbul'da görüntülendi. Oğulları Arel'in yeni yaşını Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde kutlayan çift, objektiflere mutluluk dolu pozlar verdi.

Mutlu bir evliliği paylaşan Alper Kul ve Aylin Kontante çifti, son günlerde Metropol İstanbul'da görüntülendi. Oğulları Arel'in yeni yaşını Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde kutlayan çift, objektiflere mutluluk dolu pozlar verdi.

Samimi ve doğal hareketleriyle dikkat çeken çift, fotoğraf çektirdiği esnada Alper Kul'un isteği gazetecileri şaşırttı. Kul, ''Lütfen fotoşop ile bana saç ekleyin yoksa poz vermem." diyerek güldürdü.

Her şeyin yolunda gittiğini dile getiren çift, "Bugün oğlumuzun doğum günü. Ailece ve çocukların arkadaşlarıyla birlikte doğum günü organizasyonu yapalım dedik." dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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