ALPER ATAK İSYAN ETTİ!

Alışveriş için geldiğini söyleyen Atak, toplumun kanayan yarası olan "Kadına şİddet" haberleri karşısında isyan etti.

Alper Atak "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ama ne yazık ki gündemdeki haberler içimizi yakıyor. Bir babanın minicik kızının gözü önünde eski eşine yaptıklarını yüreğimiz yana yana izledik. Bu sadece gördüğümüz kadarı... Kim bilir kapalı kapılar arkasında neler oluyor. İnsanların nasıl bu kadar vahşileşebildiğini aklım almıyor. Tek yol caydırıcı cezalar. Her canlıya yapılan şiddet ve istismara öyle cezalar gelmeli ki o vahşiler bir adım geri durabilmeli" dedi.