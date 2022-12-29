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Alp Nevruz ve Ayça Ayşin Turan Ayrılığının Sebebi Çok Farklı Çıktı!
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan ayrılığının aldatma iddiası ortaya atılmıştı. Ama gerçekler çok farklı olduğu iddia edildi! Alp Navruz'un Yürek Çıkmaz'ı dizisinin yönetmeniyle görüşmesi Ayça Ayşin Turan ile ipleri kopardı.
MAGAZİN 29.12.2022, 12:46 29.12.2022, 17:09
Çiftin ayrılığının sebebi Ayça Ayşin Turan'ın Murat Boz ile yakınlaşması olarak düşünülse de Alp Navruz'un sevgilisinin işine çomak soktuğu öğrenildi. İddialara göre Yürek Çıkmaz'ı dizisi ilk olarak Ayça Ayşin Turan'a gitmiş ama Alp Navruz ise sevgilisinden gizlice yapımcıyla görüşüp erkek başrole talip olduğunu söylemiş.Bu durum Ayça Ayşin Turan'ın kulağına gidince ayrılık kararı almış.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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