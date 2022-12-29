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Alp Nevruz ve Ayça Ayşin Turan Ayrılığının Sebebi Çok Farklı Çıktı!
Ada Masalı dizisinde yakınlaşan ve sevgili olan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın neden ayrıldığı ortaya çıktı.
MAGAZİN 29.12.2022, 12:46 29.12.2022, 13:20
Ayrılık sebebi güzel oyuncunun Murat Boz ile yakınlaşması olarak düşünülse de Alp Navruz'un sevgilisinin işine karışması olduğu öğrenildi. İddiaya göre Yürek Çıkmaz'ı dizisi teklifi ilk Ayça Ayşin Turan'a gitmiş. Navruz ise sevgilisine bilgi vermeden yapımcıyla görüşüp erkek başrol olmak istediğini söylemiş. Bu durum güzel oyuncunun hoşuna gitmeyince ayrılık kararı alınmış.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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