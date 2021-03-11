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Almanya’dan Türkiye’ye oyunculuk yapmaya geldi

Almanya’da iş dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiren İbrahim Ulusoy, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere Türkiye’ye dönüş yaptı. Almanya’da oyunculuk eğitimi alan Ulusoy, yakında sürpriz bir projeyle Türkiye’de seyirci karşısına çıkacak.

Almanya’dan Türkiye’ye oyunculuk yapmaya geldi

İbrahim Ulusoy, 1990 yılında Almanya’nın Dortmund şehrinde doğup büyüdü. Satış ve SEO uzmanı olan Ulusoy, dijital dünyadaki başarılarıyla dev Alman şirketlerinin bile dikkatini çekti. Genç işadamı, çok sayıda firmanın yanı sıra dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen’den de iş teklifi aldı.
ALMANYA’DA EĞİTİM ALDI
İbrahim Ulusoy, başarılı kariyerine devam ederken hayallerini de bir kenara itmedi. Küçük yaşlardan bu yana oyunculuğa meraklı olan genç yetenek, Almanya’da bu alanda eğitimler aldı. Hayalini kendi memleketinde gerçeğe dönüştürmek isteyen Ulusoy, kısa süre önce Türkiye’ye döndü.
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Sürpriz bir dizinin kadrosuna dahil olan İbrahim Ulusoy, rolü için çalışmalara başladı. Hummalı bir hazırlık sürecine giren Ulusoy, ilk set deneyimini yaşayacağı dizideki performansıyla oyunculuk dünyasına iddialı bir giriş yapacak ve önümüzdeki dönem adından sıkça söz ettirecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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İbrahim UlusoyMagazin Haberleri
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