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ALIŞVERİŞ TURU

Cemiyet hayatının sevilen çiftlerinden Ozan Şer ve eşi Bahar Şer, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldılar.

ALIŞVERİŞ TURU

Günün erken saatlerinde ki güneşli havanın tadını Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'da kahve içip sohbet ederek geçiren Şer çifti, daha sonra dünyaca ünlü mağazaları da gezerek yaklaşan kış sezonu için alışveriş yapmayı da ihmal etmediler.

HAKAN URAL

KIZLARIN GÜNÜ

Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Eşi Ezgi Ural, küçük kızı Gisela ve arkadaşı ile birlikte alışveriş merkezine gelen Ural, kısa süren alışveriş turunun ardından Markalar Sokağı'nda bulunan Zuma Restoran'da akşam yemeği yediler. Muhabirlerin fotoğraf isteğini Hakan Ural geri çevirmez iken, eşi Ezgi Ural  "Siz Hakan ve kızları çekin bu sefer" diyerek kareden çıkmayı tercih etti.

Anahtar Kelimeler:
Bahar ŞerEzgi UralHakan UralGiselaİstinyeparkOzan Şer
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