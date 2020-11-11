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ALIŞVERİŞ "BİZ HANIMLARIN VAZGEÇİLMEZİ"

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Nazlı Kayı, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.

ALIŞVERİŞ "BİZ HANIMLARIN VAZGEÇİLMEZİ"

Sevgilisi Hacı Sabancı ile ilişkilerinin güzel gittiğini dile getiren Nazlı kayı "Herşey yolunda gidiyor, buraya alışveriş yapmaya geldim. Mağazaları gezip yeni sezon ürünlere bakacağım. Biliyorsunuzki alışveriş biz hanımların vazgeçilmezi" dedi. Neşeli tavırları ve şık giyim tarzıyla dikkat çeken Nazlı hanım muhabirlerin sorularını yanıtladıktan sonra alışveriş turuna devam etti.

MERVE ÖZKAYNAK

HEDEFİM İZMİR İÇİN DAHA FAZLASI

Sosyal medya fenomeni Merve Özkaynak, geçtiğimiz günlerde Vadistanbul'da İzmir'deki depremzedeler için açtığı mağazada objektiflere yansıdı. Vadistanbul'un depremzedeler için kendisine ücret almadan 15 günlük verdiği mağazada dolabındaki ürünleri satan Merve Özkaynak "Şu ana kadar hedefim olan miktara gelemedim ama umudum büyük daha zamanımız var, yardımsever insanlarımızın daha fazla olduğunu biliyorum. İzmir halkı hala zor durumda elimizden ne geliyorsa hepimizin yapması gerekiyor" dedi. En değer verdiği kıyafetlerini de gözünü kırpmadan mağazaya koyduğunu da sözlerine ekledi.

İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ

DÜĞÜNSÜZ DAMAT OLMAZ

Geçtiğimiz gün yakın arkadaşlarının doğum günlerini kutlamak için Vadistanbul'da  objektiflere yansıyan İdo Tatlıses ve nişanlısı Yasemin Şefkatli, yakın zamanda yapılacak olan düğünleri hakkında konuştu. İdo Tatlıses" Öncelikle kameralar önünde Yasemine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü en çok korktuğum olay tuzlu kahveydi ama o ballı kahve yaptı. Düğün konusuna da gelirsek ülkemizdeki korona olaylarının bir an önce geçmesini bekliyoruz. Çünkü düğünsüz damat olmaz" diyerek muhabirlerin sorularını espirili sözleriyle cevapladı.

Anahtar Kelimeler:
Nazlı KayıVadistanbulMerve ÖzkaynakIdo TatlısesYasemin şefkatli
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