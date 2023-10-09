  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Alişan'ın Eğlenceli Günü: HupaLupa Aile Eğlence Merkezi'nde Keyif Dolu Anlar!

Alişan'ın Eğlenceli Günü: HupaLupa Aile Eğlence Merkezi'nde Keyif Dolu Anlar!

Yayınlanma:
Alişan'ın Eğlenceli Günü: HupaLupa Aile Eğlence Merkezi'nde Keyif Dolu Anlar!
Alişan'ın Metropol Istanbul'daki HupaLupa Aile Eğlence Merkezi'nde oğlu Burak ve yeğenleriyle birlikte geçirdiği keyifli gün, objektiflere yansıdı.

Alişan'ın Metropol Istanbul'daki HupaLupa Aile Eğlence Merkezi'nde oğlu Burak ve yeğenleriyle birlikte geçirdiği keyifli gün, objektiflere yansıdı.

Ünlü şarkıcı, eğlence merkezinde çocuklarıyla bir araya gelerek, "Her şey yolunda. Bugün çocuklarla eğlenmeye geldik. Çocuklar da ben de çok keyifli bir gün geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Alper Kul ve Aylin Kontante Çiftinden Hupalupa'da Keyifli Kutlama: Arel'in Yeni Yaşında Mutluluk Pozları!
Alper Kul ve Aylin Kontante Çiftinden Hupalupa'da Keyifli Kutlama: Arel'in Yeni Yaşında Mutluluk Pozları!
Sedef Şahin ve Hakan Bilgin'in Watergarden İstanbul'daki Tiyatro Provası Göz Kamaştırıcı Anlarla Dolu!
Sedef Şahin ve Hakan Bilgin'in Watergarden İstanbul'daki Tiyatro Provası Göz Kamaştırıcı Anlarla Dolu!
Levent Yüksel'in Vadistanbul Alışverişi: Ünlü Şarkıcının Günlük Ritüeli
Levent Yüksel'in Vadistanbul Alışverişi: Ünlü Şarkıcının Günlük Ritüeli
49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri: Türkiye'nin En Prestijli Töreni için Adaylar Belli Oldu!
49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri: Türkiye'nin En Prestijli Töreni için Adaylar Belli Oldu!
Moda Dünyasında Çığır Açan Türk Influencer: Özgür Özyurt The Style Researcher Ekim Sayısı Kapağı
Moda Dünyasında Çığır Açan Türk Influencer: Özgür Özyurt The Style Researcher Ekim Sayısı Kapağı
Sahnede zor anlar
Sahnede zor anlar
Reha Muhtar ve Oğlu Poyraz, Zorlu AVM'de Stil Dolu Alışveriş Turunda!
Reha Muhtar ve Oğlu Poyraz, Zorlu AVM'de Stil Dolu Alışveriş Turunda!