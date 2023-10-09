Alişan'ın Eğlenceli Günü: HupaLupa Aile Eğlence Merkezi'nde Keyif Dolu Anlar!

Alişan'ın Metropol Istanbul'daki HupaLupa Aile Eğlence Merkezi'nde oğlu Burak ve yeğenleriyle birlikte geçirdiği keyifli gün, objektiflere yansıdı.

Ünlü şarkıcı, eğlence merkezinde çocuklarıyla bir araya gelerek, "Her şey yolunda. Bugün çocuklarla eğlenmeye geldik. Çocuklar da ben de çok keyifli bir gün geçiriyoruz." şeklinde konuştu.