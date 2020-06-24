Alişan ve Buse Varol çifti korkuttu

Ünlü şarkıcı Alişan, kaza haberiyle sosyal medyanın gündemine geldi. Alişan, içinde eşi Buse Varol ve oğlu Burak'un bulunduğu araçla kaza geçirdi. Alişan ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası açıklama yapan ünlü şarkıcı Alişan, ‘Ölümden döndükİşte Alişan'ın kariyeri…

ALİŞAN KİMDİR?

Sahne ismi Alişan olan Serkan Burak Tektaş, 19 Haziran 1976'da doğdu. İstanbul’un Beyoğlu ilçesinin Şişhane semtinde dünyaya geldi. Aslen Bingöllüdür. Sırasıyla Kuvay-ı Milliye ilkokulunu, Özel Şişli Koleji ortaokulunu, Özel Evrim Lisesini bitirdi. İ.T.Ü Konservatuvar bölümünü kazandı. Müzik hayatının yoğunluğundan 3. Sınıfın sonunda devamsızlık yüzünden okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Henüz iki yaşındayken, İbrahim Tatlıses’in “Sabuha”, İzzet Altınmeşe’nin “Maden Dağı” adlı türkülerini ezbere okurdu. Okul yıllarında öğretmenleri ders arasında Alişan’a türkü söyletirlerdi.

İlk albümü ‘Derdo – Elazığ’ın Güzelleri’ albümünü 1991 yılında çıkartmıştır. İkinci albümü ‘Delimisin Ne’ albümünü 1994 yılında çıkarttı . Aşık Oldum’u 18 Nisan 1996 tarihinde Kral Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. Dedesi ve dayısının yakın dostu olan, Prestij Müzik’in ortağı Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedilen Alişan, daha sonra firmanın diğer ortağı Mahsun Kırmızıgül'ün de desteğiyle ikinci albümü ‘Sana Bir şey Olmasın’ı 25 Ekim 1997’de piyasaya çıkardı. Albümün çıkış parçası “Kralı Gelse” adlı parçayla müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. 1998 yılında Aynalı Tahir adlı diziyle Televizyon dünyasında yepyeni bir döneme imzasını attı. Üçüncü albümü ‘Var Ya’yı 13 Şubat 1999’da Prestij Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. Bu albümle müzik piyasasındaki yerini perçinledi. 2000’de Kurt Kapanı dizisiyle yine adından çok söz ettirdi.