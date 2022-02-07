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Alişan ve Buse Varol arasında Doğum günü krizi devam ediyor!

Alişan ve Buse Varol arasında Eliz'in doğum günü krizi devam mı ediyor? Buse Varol telefon ile katıldığı bir televizyon programında yaslarına saygı duyuyorum ama evdeki doğum gününe kimse beni çağırmadı ifadelerini kullandı.

Alişan ve Buse Varol arasında Doğum günü krizi devam ediyor!

Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan  Alişan, "Benim için hiçbir şey önemli değil çünkü amcası Eliz'in 1. yaşını göremedi. Buse'nin düzenlediği partide kadınlar ve çocuklar vardı, erkekler yoktu" dedi. Alişan ve ailesinin evde düzenlediği doğum günü partisine görülmeyen Buse Varol ise program sunuları Müge Ve Gülşen'e attığı mesajda "Eliz'in oteldeki doğum gününü Alişan organize etti. Son ana kadar Merve de gelecekti. Sonra vazgeçtiler. Suzan anne ile bir sorunumuz yok. Yemin ederim her şeyin üzerine. Beni davet etmedi kimse eve. Saygı duyuyorum hepsinin acısına. Ama Eliz bir daha 1 yaşına girmeyecek. Gerçekten sorun yok. Alişan tabi ki bana 'gel' dedi. Ben de kendi kendilerine kutlasınlar istedim. Onların yerinde olsam ben de öyle davranırdım. Hepimiz bir aileyiz. Aynı soyadını taşıyoruz. Bir yas sürecinden geçiyoruz. Ben bunları sorun etmiyorum." ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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AlişanElizDoğum GünüBuse Varol
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