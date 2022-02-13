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Alişan oğlu Burak'in doğum gününü, geçtiğimiz aylarda vefat eden kardeşinin videosuyla ve şu satırlarla kutladı....

Alişan, oğlu Burak'ın 3. yaşını Instagram hesabından yayınladığı bir videoyla kutladı.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş ve oğlu Burak'ın keyifli anlarını kayda aldığı videoyu altına yazdığı şu satırlarla, Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı; "Canım oğlum seni canımdan çok seviyorum..İlk haberini aldığım andan itibaren..,Seni ilk gördüğüm ilk kokladığım an dünyanın en mutlu insanı oldum..Bugün 3 yaşına giriyorsun çok şükür.. İçimdeki tek burukluk ve her zaman kor gibi yüreğimde kalacak tek şey,amcanın olmaması..O kadar istedi ki seninle amca yegen maçlara gitmeyi,birlikte gezmeyi,eğlenmeyi..Ama olmadı işte,kısmet olmadı..Sen hani soruyosun ya bana ammom çok mu uzaklara gitti gelmeyecek mi bir daha diye,belki fiziken gelmeyecek ama hep yanımızda olacak amcan oğlum..Ben her zaman senin yanında olacağım Allah bana ömür verdiği sürece..Doğum günün kutlu olsun oğlum..Seni çok seviyorum

Anahtar Kelimeler:
AlişanAlişanın Oğlu BurakSelçuk Tektaş
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