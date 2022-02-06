Alişan Kızı Eliz'in doğum gününde kardeşini de unutmadı

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz yıl kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş ve kızı Eliz'in fotoğrafını "Amcanla tek fotoğrafın :( Ben sana her zaman amcani anlatacağım kızım. Amcanın sen doğduğunda nasıl mutlu olduğunu seni ne kadar sevdiğini anlatacağım. Göremeyecek olsan bile görmeden onu tanıyacaksın seveceksin kızım" notuyla paylaştı.

Alişan-Buse Varol çiftinin kızları Eliz 1 yaşına bastı. Alişan'ın ailesi de Eliz için doğum günü partisi düzenledi. Suzan Tektaş'ın torunu için düzenlediği evdeki partide gelini Merve Tektaş ve kızları vardı.