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Alişan Kızı Eliz'in doğum gününde kardeşini de unutmadı

Kızı Eliz'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Alişan paylaşımı ile herkese duygulandırdı.

Alişan Kızı Eliz'in doğum gününde kardeşini de unutmadı

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz yıl kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş ve kızı Eliz'in fotoğrafını "Amcanla tek fotoğrafın :( Ben sana her zaman amcani anlatacağım kızım. Amcanın sen doğduğunda nasıl mutlu olduğunu seni ne kadar sevdiğini anlatacağım. Göremeyecek olsan bile görmeden onu tanıyacaksın seveceksin kızım" notuyla paylaştı.

Alişan-Buse Varol çiftinin kızları Eliz 1 yaşına bastı. Alişan'ın ailesi de Eliz için doğum günü partisi düzenledi. Suzan Tektaş'ın torunu için düzenlediği evdeki partide gelini Merve Tektaş ve kızları vardı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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AlişanBuse VarolSelçuk TektaşVefatDoğum GünüEliz
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