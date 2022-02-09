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Alişan Boşanma Haberlerine İsyan Etti! "Bizi Rahat Bırakın! "

Ünlü şarkıcı Alişan kızı Eliz'in doğum günü krizi sonrası boşanma haberleri ile gündeme bomba gibi düştü. Bu haberlere sitem eden ünlü türkücü, Instagram sayfasında bir açıklama da bulundu.

Alişan Boşanma Haberlerine İsyan Etti! "Bizi Rahat Bırakın! "

Ünlü şarkıcı Alişan boşanma haberlerini yalanladı. "Dilekçeler verilmiş.. Kararlar alınmış.. Yok o haklıymış,yok bu haklıymış..Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, hergün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı,yeğenlerimi ne olur rahat bırakın.. Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar.. Biz bir karar verirsek açıklarız söyleriz.. Ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen.. Ne olur artık senaryolar üretmeyin yorum yapmayın, bizi bize bırakın.. Kararı biz verelim.. Sonra ne isterseniz konusursunuz yorum yaparsınız.."

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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