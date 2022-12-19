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ALİNA BOZ'dan TELEFON TRAFİĞİ
MAGAZİN 19.12.2022, 13:49
"Bir peri masalı" dizisiyle ekranlarda boy gösteren genç oyuncu Alina Boz, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Markalar Sokağı'nda bulunan vale noktasında telefonla konuşarak aracını bekleyen Alina Boz, objektiflere poz verdikten sonra muhabirlere; "Kusura bakmayın, önemli bir telefon görüşmesi yapıyorum. Sonra sohbet ederiz." demekle yetindi. Spor tarzı ve makyajsız doğal güzelliği ile dikkat çeken Alina Boz, aracının gelmesiyle teşekkür ederek alışveriş merkezinden ayrıldı.
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