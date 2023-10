Aleyna Tilki'den #YorumaKapalı adlı kampanyasına destek

Depresyon ve ruh sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla geçtiğimiz yıldan beri çeşitli çalışmalar yapan PUMA, bu konuda yeni bir iletişim kampanyası başlattı. #YorumaKapalı adlı kampanya, ruh sağlığı ve buna bağlı bazı davranışsal semptomların ayıp veya konuşulamaz tabular değil, normalize edilmesi gereken davranışlar olduğunu vurguluyor.

#YorumaKapalı sloganını taşıyan kampanya, kişinin ruhsal durumuna göre değişiklik gösterebilen ve kimi zaman “depresyon semptomu” olarak kabul edebilecek bazı davranışların, normalize edilmek bir yana dursun, sosyal medyada adeta cezalandırıldığına dikkat çekiyor. “Aldığı kilolar gözlerden kaçmadı” manşetinin arkasındaki birey hakkında kimse “Acaba bu yeme bozukluğunun sebebi ne?” diye sormuyor. “Bakımsız haliyle kameralara yakalandı” cümlesinin öznesi hakkında kimse “Acaba bugün canı niye giyinmek istemedi?” diye düşünmüyor. Bu durum yalnızca sosyal medyada linç edilen ünlülere mahsus değil; tam aksine, hepimizi etkileyen toplumsal bir baskı. “Biraz kilo versen çok güzel olacaksın”, “Bu aralar kendini çok saldın”, “Çık biraz hava al düzelirsin” yorumlarını hepimiz kaç kere duyduk?

Bu kampanyayla PUMA, her bireyin içinde bulunduğu ruhsal durumu kendi istediği şekilde yaşama hakkına sahip olduğunu hatırlatıyor ve bunun ötesindeki her şeyin #YorumaKapalı olduğunu belirtiyor.

Kampanyanın duyurusu, 10 Ekim 2023 Dünya Ruh Sağlığı gününde, sevilen sanatçı Aleyna Tilki ve Klinik Psikolog Gökhan Çınar’ın ev sahipliğinde düzenlenen özel bir buluşmayla yapıldı. Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşen davette, depresyon ve ruh sağlığı konusunda duyarlılığa sahip influencerlar, oyuncular ve sporcular yer aldı.

Toplantıda konuşan Klinik Psikolog Gökhan Çınar, depresyonun insanların yaşamlarının herhangi bir aşamasında yaşayabilecekleri doğal bir ruh sağlığı problemi olduğunu hatırlatarak aileden, yakın çevreden, sosyal medyadan yapılan bilinçsiz baskı ve yorumların yardımcı olmadığını, durumu daha da kötüleştirdiğini vurguladı. Kişinin depresyondan kendi gayreti ve bir uzmanın desteğiyle çıkabileceğini hatırlatan Çınar şunları söyledi:

“Bugün, Dünya Ruh Sağlığı gününde, PUMA ile depresyonu ve toplumun depresyon üstündeki etkisini konuşabilmemiz çok kıymetli. Depresyon ve hayatımızın depresif dönemleri sadece geçici bir üzüntüyle ve hızlıca toparlanıp ayağa kalkma niyetiyle açıklanabilecek bir durum değil. İnsanın hem içinde hem de sosyal çevresinde kendisi olarak var olmakta ve duygularını yaşamakta zorlandığı bu dönemde temel hassasiyetlerimiz olmalı. Evet, depresyonumuz yoruma kapalı. Umutsuzluk, çaresizlik, isteksizlik, yoğun üzüntü, suçluluk gibi zorlu duygular ve insan hallerinin yaşandığı bu dönemde empatisiz her yorum, her yargı ve her yansıtma depresyon sürecinin daha zorlu geçmesine sebep olacaktır.”

Aleyna Tilki ise kendi tecrübelerini aktardı ve sosyal medyada sık sık karşılaştığı bu tarz yorumlardan nasıl etkilendiğini anlattı. Tilki, şöyle konuştu:

“Geçen sene PUMA ile çok güzel bir yolculuğa çıktık. Bu sene de aynı hızla yola devam ediyoruz. Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde depresyonumuzu yoruma kapatıyoruz. Sosyal medyada bizi üzen, düşüren, bize kötü gelen yorumları duymuyoruz, görmüyoruz. Çünkü depresyon küçümsenecek veya herkes tarafından yorum yapılacak bir şey değil.”

#YorumaKapalı kampanyası için özel canlı yayın

Aleyna Tilki, PUMA ile başlattığı yeni kampanyanın ilk ipucunu 9 Ekim Pazartesi akşamı kendi sosyal medya hesabından yaptığı özel canlı yayınla verdi. Kendi odasında ve en doğal halinde, sanki kamerayı açık unutmuş gibi, tamamen senaryosuz bir şekilde 3 saatlik bir canlı yayın yapan Aleyna, yayın boyunca “depresyonda olduğuna” dair gelen önyargılı ve bilinçsiz yorumlara bu şekilde en güzel cevabı vermiş oldu.

PUMA depresyon konusundaki çalışmalarına “HİKÂYEM BİTMEDİ” kampanyasıyla başlamıştı

PUMA depresyon farkındalığı konusunda ilk adımı geçen yıl Aleyna Tilki’yle iş birliğiyle gerçekleştirdiği “HİKÂYEM BİTMEDİ” kampanyasıyla atmıştı. Kampanya, depresyonun yaygın ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğu konusunda toplumda bir bilinç oluşturarak bu konuda konuşabilmenin normalleştirilmesini hedeflemişti. Proje çerçevesinde, konu hakkında Avrupa’nın önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri olan European Alliance Against Depression (Depresyona Karşı Avrupa İttifakı / EAAD) ile uzun soluklu bir iş birliğine imza atıldı. Söz konusu derneğin hazırladığı online bilgilendirme ve destek platformu iFightDepression® (Depresyonla Savaşıyorum), PUMA’nın katkılarıyla Türkçe geliştirilerek, bireylerin ve sağlık profesyonellerinin kullanımına açıldı. Platform eğitim modülleri ile daha da zenginleştirildi.