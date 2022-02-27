Aleyna Tilki Yeni İmajıyla "Barbie Bebek" Oldu!
Son dönemde iddialı tarzıyla gündem olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, çok konuşulacak sosyal medya paylaşımına bir yenisini daha ekledi. Kısa süre içinde beğeni ve yağmuruna tutulan genç şarkıcının pozu sosyal medyayı ikiye böldü.
MAGAZİN 27.02.2022, 14:49 27.02.2022, 14:55
Takipçilerinin bir kısmi Tilki'nin cesur tarzı için "Barbie bebek" yorumunu yaparken bir kısmı da "Abartmışsın" dedi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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