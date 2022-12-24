Aleyna Tilki'nin Annesi Gelinliğini Giydi Kızına Rakip Çıktı!

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, sesi ve şarkılarıyla dünyaya açılırken ailesi de sanat sektörüne girmeye başladı. Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki oyunculuk yaparken annesi de şarkıcı olmaya karar verdi. "Seni Kalbimden Kovdum" isimli şarkısıyla müzik piyasasına giren Öztel, bu sefer de Yıldız Tilbe'nin bir şarkısını seslendirdi.