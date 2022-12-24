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Aleyna Tilki'nin Annesi Gelinliğini Giydi Kızına Rakip Çıktı!
Aleyna Tilki'nin annesi kızı gibi şarkıcı olmaya karar verdi. Annesi Havva Öztel, gelinliğini giydi Yıldız Tilbe'nin "Unutamazsın Beni" şarkısını okudu. Klip çekimi sırasında giydiği gelinlik sosyal medyada çok konuşuldu.
MAGAZİN 24.12.2022, 12:33 24.12.2022, 12:41
Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, sesi ve şarkılarıyla dünyaya açılırken ailesi de sanat sektörüne girmeye başladı. Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki oyunculuk yaparken annesi de şarkıcı olmaya karar verdi. "Seni Kalbimden Kovdum" isimli şarkısıyla müzik piyasasına giren Öztel, bu sefer de Yıldız Tilbe'nin bir şarkısını seslendirdi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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