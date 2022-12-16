Aleyna Tilki'den Üzücü Haber: Ses Telleri Yırtıldı

Aleyna Tilki zon zamanlardan geçtiğinin altını çizerek" zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim.

Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum. Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağımı bilip şimdiden telaşınızı ve korkularınızı saklayacak bir maske edinin.."ifadelerini kullandı.

Güllü Polemiği

Katıldığı bir magazin programında Aleyna Tilki'nin Balon bir sanatçı olduğunu söyleyen Güll, "Aleyna Tilki'yi sanat, yapı, kişilik ve arabesk okuyamadığı için sevmiyorum. 5 sene sonra Aleyna Tilki diye biri yok" dedi.

"Aleyna Tilki'yi Hiç Sevmiyorum"

Magazin programı sunucuları Aleyna Tilki'nin bazı dönemler arabesk okuduğunu belirtmesiyle sinirlenen şarkıcı, sözlerine şu şekilde deam etti

"Aleyna Tilki denildiği zaman beni tepe tüylerim dikiliyor. Ben köşeli ve yüze konuşan bir kadınım. Ben Aleyna Tilki'yi sevmiyorum. Sanat olarak da sevmiyorum yapı olarak olarak da sevmiyorum. Arabesk okuyamadığı için hiç sevmiyorum. Kişilik olarak tanımıyorum. Bana göre Aleyna Tilki balon bir sanatçı. 5 sene sonra Aleyna Tilki diye biri yok. Bu gençleri öyle bir pohpohluyorlar ki... 'Sen dünya starısın' diyorlar da bir ses ve duruş diye gerçek var. Bir saygı olmalı ama ben Aleyna'da o saygıyı göremedim. Yaptığı birçok saygısızlıklar var. Bu şekilde bir yere sadece anlık gelebilirsin."