Aleyna Kalaycıoğlu’nun Yeni Şarkısı Çıktı

Survivor Türkiye’nin başarılı yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni şarkısı “Ağla”, Universal Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Acun Ilıcalı ile yaptığı telefon görüşmesinden bir kesit de içeren şarkısı “Dominik” ile adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, yeni şarkısı “Ağla” ile diskografisine duygusal bir parça daha ekledi.