Aleyna Kalaycıoğlu Survivor 2022 All Star neden yok?

Geçtiğimiz sezon Survivor'da yer alan başarısı ve acı hayat hikayesiyle herkesin gönlünde taht kuran Aleyna Kalaycıoğlu, Instagram'da yaptığı paylaşımda Survivor All Star'a neden katılmadığı yönündeki sorulara yapılacak projeleri olduğu için bu yıl yarışmada yer almadığı şeklinde cevap verdi.