ALEYNA KALAYCIOĞLU-BURAK KİNG "AŞK YOK ŞARKI VAR"

Yeni düet hazırlığında olan Aleyna Kalaycıoğlu ve Burak King, önceki gün önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi.Keyifli bir şekilde görüntülendikleri anda Beymen mağazasına girip alışveriş yapmalarının ardından, basın mensuplarının "Hayırlı olsun" sözleri üzerine konuşan Kalaycıoğlu; ”Uzun zamandır arkadaşız şimdi yeni şarkı çalışmamız var çok güzel bir şarkı geliyor, aşk yok şarkı var.” demekle yetindi. Gazetecilere teşekkür eden İkili, daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı