Alemin’in Kralı Ve Söz Dizisi’nin Güzel Oyuncusu Yağmur Ün Anne Oldu!

Alemin Kralı ve Söz dizisinin başarılı oyuncusu Yağmur Ün, hamile kaldığını öğrendikten sonra doktor sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu.

Evliliğini çok göz önünde tutmayan güzel oyuncu önceki gün bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Kızına “ Su Diana “ ismini verdiğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabından kızı ve eşiyle mutlu aile tablosunu paylaşan Yağmur Ün, "Su Diana Ergezen. 16 Aralık 2022.. Ne müthiş serüvendi ama. Hayatımın aşkı Doğaç Ergezen, İyi ki" diyerek bu süreçte yanında olan doktor ve hemşirelere teşekkür etti. Ergezen de eşi ve bebeğiyle olan fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.