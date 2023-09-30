Alara Turan, Zorlu AVM'de Alışveriş Rüzgarı Estirdi!

Televizyon ekranlarının genç ve güzel oyuncusu Alara Turan, son günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yakalandı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katında bir süre dolaşan güzel oyuncu, alışveriş turuna çıktı.

Ardından, 'Kim Bu Ben' adlı tiyatro oyununun galasını izlemek üzere Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ne doğru yola çıktı.

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Alara Turan’ın duru güzelliği ve şık kombini ise gözlerden kaçmadı.