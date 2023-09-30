  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Alara Turan, Zorlu AVM'de Alışveriş Rüzgarı Estirdi!

Alara Turan, Zorlu AVM'de Alışveriş Rüzgarı Estirdi!

Yayınlanma:
Alara Turan, Zorlu AVM'de Alışveriş Rüzgarı Estirdi!
Televizyon ekranlarının genç ve güzel oyuncusu Alara Turan, son günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yakalandı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katında bir süre dolaşan güzel oyuncu, alışveriş turuna çıktı.

Televizyon ekranlarının genç ve güzel oyuncusu Alara Turan, son günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yakalandı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katında bir süre dolaşan güzel oyuncu, alışveriş turuna çıktı.

Ardından, 'Kim Bu Ben' adlı tiyatro oyununun galasını izlemek üzere Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ne doğru yola çıktı.

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Alara Turan’ın duru güzelliği ve şık kombini ise gözlerden kaçmadı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Dilan Çiçek Deniz, Zorlu AVM'de Şıklığıyla Göz Kamaştırdı
Dilan Çiçek Deniz, Zorlu AVM'de Şıklığıyla Göz Kamaştırdı
Elif İnci Aras, Zorlu AVM'de Şıklığı ve Zarafetiyle Göz Alıcıydı
Elif İnci Aras, Zorlu AVM'de Şıklığı ve Zarafetiyle Göz Alıcıydı
Oyuncu Ceren Moray, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde Şıklığıyla Göz Kamaştırdı
Oyuncu Ceren Moray, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde Şıklığıyla Göz Kamaştırdı
Yılmaz Erdoğan, Zorlu AVM'de Stil Dolu Gezintisi ve Gizemli Toplantısıyla Göz Kamaştırdı!
Yılmaz Erdoğan, Zorlu AVM'de Stil Dolu Gezintisi ve Gizemli Toplantısıyla Göz Kamaştırdı!
Simge'nin Son Konserinde Duygusal Anlar: 'Sevmek Yüzünden' ve Harcanmak...
Simge'nin Son Konserinde Duygusal Anlar: 'Sevmek Yüzünden' ve Harcanmak...
Müge Anlı'nın Kızı Lidya Akdağ Kimdir?
Müge Anlı'nın Kızı Lidya Akdağ Kimdir?
Onur Büyüktopçu'nun Şıklığı Zorlu AVM'de!
Onur Büyüktopçu'nun Şıklığı Zorlu AVM'de!