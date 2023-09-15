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Akşam Gezintisi

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Akşam Gezintisi
Berkay Şahin önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve küçük kızları Zeynep Mira ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

Berkay Şahin önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve küçük kızları Zeynep Mira ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

Akşam saatlerinde AVM’ye gelen başarılı şarkıcı, eşi ve küçük kızıyla birlikte bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Alışveriş sonrası meydan katında bulunan bir restoranda ailecek yemek yiyip keyifli dakikalar geçiren çift, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyip objektiflere poz verdi.

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