Akaryakıt zamlarına manken Duygu Çakmak'tan ilginç protesto
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Son aylarda üst üste gelen akaryakıt zamlarına ilginç bir bir protesto da Manken Duygu Çakmak tarafından geldi. Önceki zamlara alışmadan her gün artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek amacıyla benzin istasyonunda moda çekimi gerçekleştirdi.
Modacı Fırat KAPLAN’ın özel tasarımı olan bu kıyafetı Moda fotoğrafçısı Metin Otu ve Görüntü yönetmeni Fatih Öztop tarafından çekildi.
Benzin istasyonundaki moda çekimi hakkında konuşan Manken Duygu Çakmak, ‘En güzel kıyafetlerimizle en iyi mekanlarda çekim yaparız. Şuan Türkiye’de en lüks mekanlar benzin istasyonları, umarım bu da son olur en çok para harcanılan yer benzin istasyonu olmaz ‘ ifadelerinde bulunarak akaryakıt zamlarına dikkat çekti ve o anlardan ortaya bu pozlar çıktı." ifadelerini kullandı.