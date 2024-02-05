Ajda Pekkan ile Sürpriz Düet Geliyor
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Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Birgör, yakın zamanda çıkarmayı planladığı “Can Ağrısı” teklisi ile geleceğini sonrasında ise Türk Sanat Müziği albümüyle birlikte Ajda Pekkan ile sürpriz bir düet gerçekleştireceğini söyledi.
Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ayşen Birgör, yakın zamanda çıkarmayı planladığı “Can Ağrısı” teklisi ile geleceğini sonrasında ise Türk Sanat Müziği albümüyle birlikte Ajda Pekkan ile sürpriz bir düet gerçekleştireceğini söyledi.
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