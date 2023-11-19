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Ailecek Alışveriş

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Ailecek Alışveriş
Şarkıcı Alişan, geçtiğimiz gün eşi Buse Varol çocukları Burak ve Eliz ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Şarkıcı Alişan, geçtiğimiz gün eşi Buse Varol çocukları Burak ve Eliz ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Akşam saatlerinde geldikleri AVM’de mağazaları turlayıp reyonlardaki ürünleri göz gezdiren Tektaş ailesi, daha sonra Eataly restoranda ailecek yemek yedi.

Neşeli ve keyifli halleriyle dikkat çeken Tektaş ailesi, ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Alişan, '' 'Sen Aldırma ve Çare Gelmez' İbrahim Erkal’a Hürmet şimdi yayında güzel geri dönüşleri görmek keyif veriyor'' açıklamasında bulundu.

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