Ailecek Alışveriş

Akşam saatlerinde geldikleri AVM’de mağazaları turlayıp reyonlardaki ürünleri göz gezdiren Tektaş ailesi, daha sonra Eataly restoranda ailecek yemek yedi.

Neşeli ve keyifli halleriyle dikkat çeken Tektaş ailesi, ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Alişan, '' 'Sen Aldırma ve Çare Gelmez' İbrahim Erkal’a Hürmet şimdi yayında güzel geri dönüşleri görmek keyif veriyor'' açıklamasında bulundu.