AHU ORAKÇIOĞLU-SARE ORAKÇIOĞLU ANNE KIZ ALIŞVERİŞİ

Damat ve Tween markalarını bünyesinde bulunduran Orka group yönetim kurulu başkanı Süleyman Orakçıoğlu'nun eşi Ahu Orakçıoğlu ve kızı Sare Orakçıoğlu, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Gazeteci ve spiker Ahu Orakçıoğlu ve kızı Sare, öğle saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde karşılaştıkları muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmadılar. Ardından alışveriş turuna başlayan anne kız, akşam saatlerine kadar birlikte yeni sezon ürünlerine göz gezdirerek alışveriş yaptılar.