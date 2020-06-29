Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinden bu akşam Çalgı Çengi filmi

İstanbul'da birçok sahnesi Küçükyalı semtinde çekilen Çalgı Çengi, iki kafadar düğün müzisyenin başında geçen komik olayları ele alıyor. İşte Çalgı Çengi filmi ile ilgili tüm bilgiler…

ÇALGI ÇENGİ KONUSU

Televizon dizilerinden tanıdığımız Selçuk Aydemir'in yönettiği ‘Çalgı Çengi' arkasına Cem Yılmaz'ın da desteğini alan absürd bir mafya komedisi. Ankaralı müzisyen teyzeoğulları Salih ve Gürkan, bir organizatörün kendilerine bulduğu basit ve sıradan işlerle geçimlerini sağlıyorlardır. Yine böyle bir işe çıkan Salih ve Gürkan, gittikleri düğünün kömürlüğünde trajikomik bir olayın içine dalarlar…

Kendilerine kömürlüğü uygun gören düğün sahibine kızan ikili, birazdan olacaklardan habersiz bekliyorlardır. Ta ki, iki mafya üyesi, rehin aldıkları bir banka güvenlik görevlisini sorgulamak için bu izbe mekana getirene dek. Güvenlik görevlisinin yanlışlıkla öldürülmesi ve teyzeoğullarının da buna tanık olması, ikilinin hayatını ‘kaydıracaktır'

ÇALGI ÇENGİ OYUNCULARI

AHMET KURAL KİMDİR?

Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde Kütahya'da doğdu. Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.