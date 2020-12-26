Ahmet Hakan'dan CZN Burak'a eleştiri, ''Görgüsüzlük nedir?''

Ahmet Hakan köşe yazısında CZN Burak olarak tanınan ünlü şef Burak Özdemir'i eleştirdi.

Dubai’deki Burc Halife adlı gökdelene fotoğrafını yansıtan, Burak Özdemir’in bu hareketini Ahmet Hakan görgüsüzlük olarak tanımladı. Ahmet Hakan köşe yazsında şu ifadeleri kaleme aldı.

GÖRGÜSÜZLÜK NEDİR?

- Parayı bastırıp fotoğrafını Dubai’deki Burc Halife adlı gökdelene yansıtmaktır görgüsüzlük.

-Şu pandemi bitse de arabamın anahtarını küt diye masaya koysam” diye içinden geçirmektir görgüsüzlük.

- Mis gibi Alman aşısı varken ben gidip de Çin aşısı mı olacağım ya” diye ağzı yaya yaya konuşmaktır görgüsüzlük.

- Her türlü polisiye tedbirlere rağmen hâlâ yılbaşında villa kiralayıp kutlama yapmayı düşünmektir görgüsüzlük.