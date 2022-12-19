Afra Saraçoğlu Yüzünden Kavga Eden Mert Ramazan O Geceye Dair Suskunluğunu Bozdu

STAR TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir katıldıkları partide yakınlaştıkları iddia edilmişti.

İkilinin bu hallerinden rahatsız olan Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir arasında kavgaya neden olmuştu.

O gece hakkında ilk kez konuşan Mert Ramazan kavgayı doğrulayarak, “"Öyle bir şey yaşandı ama tartışmaya girmedim, kavga edilmedi" dedi.

Aşk 101 dizisinden Mert Yazıcıoğlu ile arkadaş olan Kubilay Aka bu yakınlaşmadan rahatsız olarak"Herkes hareketlerine dikkat edecek" diyerek uyarıldığı konuşulan Demir, bir mekan çıkışı basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Söz konusu kavga iddiası hakkında konuşan Mert Ramazan Demir, "Evet, öyle bir öyle bir şey oldu ama göz göze hiç gelinmedi, bir kavga falan olmadı. Hatta ben dışarıdaydım, mevzunun içinde de değildim. Olay çok büyüdü ve gereksiz bir gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedim. Hiçbir şekilde kavga edilmedi. Ben göz göze bile gelmedim" şeklinde konuştu.

"UFAK TEFEK OYUNLARLA MANİPÜLASYONA UĞRADI"

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile uzun zamandır arkadaş olduğunu belirterek, "Bizim Afra ile samimiyetimiz yeni değil, çok eski arkadaşız… Saçma sapan bir yere gitti mevzu… Ufak tefek oyunlarla bir şeylerle manipülasyona uğradı. Bizim de bir anda başımıza patladı olay ama hiç öyle bir şey yok" dedi.