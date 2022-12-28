Afra Saraçoğlu'nu tahtından Eden Güzel İsim!

Sıcak Kafa ve Kasaba Doktoru dizisiyle yıldızı parlayan diğer oyuncu Hazal Subaşı, geçtiğimiz gün IMDB'de ilk sırada olan Afra Saraçoğlu'nu tahtından etti. Hazal Subaşı, 11 milyon kişi arasında bin 309'uncu oldu.