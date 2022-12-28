Afra Saraçoğlu'nu tahtından Eden Güzel İsim!
Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, IMDB'de geçtiğimiz ay 11 Milyon kişi arasında bin 664'üncü seçilerek kariyer rekorunu kırmıştı hem de Türk oyuncular arasında zirveye yerleşmişti.
MAGAZİN 28.12.2022, 10:15
Sıcak Kafa ve Kasaba Doktoru dizisiyle yıldızı parlayan diğer oyuncu Hazal Subaşı, geçtiğimiz gün IMDB'de ilk sırada olan Afra Saraçoğlu'nu tahtından etti. Hazal Subaşı, 11 milyon kişi arasında bin 309'uncu oldu.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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