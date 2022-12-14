Adriana Lima Oğlunun İlk Fotoğrafını Paylaştı

Üçüncü kez anne olmanın mutluluğu yaşayan top model, üzerinde Brezilya Milli Takımı'nın forması olan baba ve 3.5 aylık oğullarının fotoğrafını dikkat çeken bir mesaj da ekledi:

"Oğlum, annen gülüşünde ilk futbol turnuvanı baban ile geçirmekten duyduğun mutluluğu görüyor. Yakında kız kardeşlerin ve ben sana tekrar katılacağız. Böylece her zaman olduğumuz gibi büyük ve mutlu bir aile olabiliriz! Sizi seviyoruz. Bu vesileyle Infantino ailesine bizi FIFA World Cup ailesinin bir parçası yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum, bu anılar sonsuza dek kalbimizde olacak.