Adriana Lima Hamile Olduğunu Tiktok'ta Açıkladı!
Dünyaca ünlü top model Adrian Lima hamile olduğunu Tiktok'ta açıkladı.
Victoria's Secret'in ünlü ismi Adriana Lima'dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Bir süredir yapımcı Andre Lemmers ile birlikte olan Lima en son paylaştığı TikTok videosuyla sevgilisinden hamile olduğunu açıkladı.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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