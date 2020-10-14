Acun Ilıcalı’dan Ayrılmak Hatadır

Programda, Survivor macerasının 3 yıl önce başladığını anlatan Murat Özarı, Acun Ilıcalı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Yorumculuk teklifi geldiğinde önce kendisi ile dalga geçildiğini düşünen Özarı, sonrasında hayatının en iyi teklifiyle karşı karşıya olduğunu fark ettiğini söyledi.

Acun Ilıcalı ile dostluklarının 35 sene önceye dayandığını dile getiren Özarı, onunla patron-çalışan ilişkisini her zaman koruduğunu söyledi.

“Acun Ilıcalı bana uzaya git astronot ol derse, yaparım.” diyen Özarı, Acun Ilıcalı’dan ayrılmanın büyük bir hata olacağını da sözlerine ekledi.

Özarı, yıllar önce ekranlardan, şarkıcı Teoman’a bir basın mensubuna yumruk attığı için “Ben olsam onu arabanın torpidosuna sokardım.” demiş ve bu çıkışıyla çok konuşulmuştu. Can Bozoklar’ın “Teoman’dan özür dilemeyi düşünür müsün?” sorusuna “Teoman önce o kameramandan özür dilesin, ben de ondan özür dilerim.” dedi.

9 yıl önce kaybettiğimiz Milli Takım ve Galatasaray eski teknik direktörü, babası Coşkun Özarı’dan bahsederken gözyaşlarını tutamayan Murat Özarı, babasını ve annesinin yokluğunda hayatında çok şeyin değiştiğini söyledi.