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Acun Ilıcalı Yeni Sevgilisini Eski Karısı Şeyma'ya Benzetti
Acun Ilıcalı ile birlikte bir törene katılan Çağla Altunkaya'nın tarzı olay oldu.
MAGAZİN 14.12.2022, 11:35 14.12.2022, 11:41
Hem yeni saçlarını hem de giydiği kıyafeti görenler kendisini Acun'un eski sevgilisi Şeyma Subaşı'ya benzetti. Şeyma'nın yıllar önce giydiği kıyafeti paylaşan sosyal medya kullanıcıları "Aynı Şeyma'ya benzedi", "Şeyma'nın yıllar önce giydiklerini giyiyor yorumlarında
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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