Acun Ilıcalı Yeni Sevgilisini Eski Karısı Şeyma'ya Benzetti

Hem yeni saçlarını hem de giydiği kıyafeti görenler kendisini Acun'un eski sevgilisi Şeyma Subaşı'ya benzetti. Şeyma'nın yıllar önce giydiği kıyafeti paylaşan sosyal medya kullanıcıları "Aynı Şeyma'ya benzedi", "Şeyma'nın yıllar önce giydiklerini giyiyor yorumlarında