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Acun Ilıcalı, Survivor 2023'e katılan ikinci ismi açıkladı!
Acun Ilıcalı, Survivor 2023'e katılan isimleri peş peşe açıklarken bir iddia daha ortaya atıldı. Acun Ilıcalı gözünü Ümit Erdim'e yönelttiği.
MAGAZİN 15.12.2022, 10:21
Acun Ilıcalı, Berdan Mardini'nin ardından Survivor 2023'e katılacak ikinci ismin Ümit Erdim olduğumu açıkladı. Erdim, Fenomenler takımında mücadele edecek.
Sizce Ümit Erdim Survivor 2023'te başarılı olabilir mi?
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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